МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Московская биржа сформировала новые базы расчета своих индексов, в базы основных индексов — РТС и Мосбиржи — не вошли депозитарные расписки компании HeadHunter, сообщается на сайте торговой площадки.
"Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 16 сентября 2022 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов…. Базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС покидают депозитарные расписки HeadHunter Group PLC", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в базу расчета индекса средней и малой капитализации войдут обыкновенные акции Polymetal и ДВМП, при этом покинут индекс обыкновенные акции "Русгидро" и "Аптечной сети 36,6".
База расчета индекса голубых фишек также изменится — за счет включения обыкновенных акций "Фосагро" и исключения обыкновенных акций НЛМК.
Кроме того, обыкновенные акции ПАО "Группа Позитив" войдут в состав баз расчета индекса акций широкого рынка и индекса средней и малой капитализации и отраслевого индекса информационных технологий, заключает Московская биржа.