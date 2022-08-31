МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Московская биржа сформировала новые базы расчета своих индексов, в базы основных индексов — РТС и Мосбиржи — не вошли депозитарные расписки компании HeadHunter, сообщается на сайте торговой площадки. Мосбиржа повысила верхнюю границу ценового коридора акций "Газпрома"

"Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 16 сентября 2022 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов…. Базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС покидают депозитарные расписки HeadHunter Group PLC", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в базу расчета индекса средней и малой капитализации войдут обыкновенные акции Polymetal и ДВМП, при этом покинут индекс обыкновенные акции "Русгидро" и "Аптечной сети 36,6".

База расчета индекса голубых фишек также изменится — за счет включения обыкновенных акций "Фосагро" и исключения обыкновенных акций НЛМК.

Кроме того, обыкновенные акции ПАО "Группа Позитив" войдут в состав баз расчета индекса акций широкого рынка и индекса средней и малой капитализации и отраслевого индекса информационных технологий, заключает Московская биржа.