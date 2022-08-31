МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Почта России" установила ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям объемом выпуска на 15 миллиардов рублей — на уровне не выше 9,55% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Почта России" увеличила выручку на 2,7% в первом полугодии

Такому ориентиру купона соответствует доходность к пятилетней оферте не выше 9,78% годовых.

Компания в среду собирает заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии БО-002P-04 с полугодовыми купонами и офертой через пять лет. Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на 7 сентября.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион" и "Московский кредитный банк".