Цена на золото продолжает снижаться на ожидании шагов от ФРС США
Цена на золото продолжает снижаться на ожидании "ястребиных" шагов от ФРС США
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером снижается четвертую торговую сессию подряд на ожидании повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,75 доллара, или на 0,50%, до 1 727,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,11% — до 17,902 доллара за унцию.
В рамках своей речи в пятницу председатель ФРС США Джеромм Пауэлл подчеркнул, что для возвращения инфляции к целевому показателю в 2% американский регулятор будет использовать жесткие монетарные методы, такие как повышение ключевой ставки. По данным CME Group, 68,5% аналитиков прогнозируют повышение на 75 базисных пунктов в сентябре.
Золото чувствительно к ожиданиям вокруг политики ФРС США по ставке, поскольку решения регулятора влияют на курс доллара, что отражается и на стоимости драгоценного металла. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте.