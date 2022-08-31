МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером снижается четвертую торговую сессию подряд на ожидании повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных торгов. Reuters: в ФРС США вернулись к теме повышения ставок

По состоянию на 19.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,75 доллара, или на 0,50%, до 1 727,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,11% — до 17,902 доллара за унцию.

В рамках своей речи в пятницу председатель ФРС США Джеромм Пауэлл подчеркнул, что для возвращения инфляции к целевому показателю в 2% американский регулятор будет использовать жесткие монетарные методы, такие как повышение ключевой ставки. По данным CME Group, 68,5% аналитиков прогнозируют повышение на 75 базисных пунктов в сентябре.

Золото чувствительно к ожиданиям вокруг политики ФРС США по ставке, поскольку решения регулятора влияют на курс доллара, что отражается и на стоимости драгоценного металла. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте.