МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды снижением, рынки ожидают быстрого повышения ключевых ставок, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Газовые фьючерсы в Европе завершили торги ниже 2500 долларов

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,05%, до 7284,15 пункта, французский CAC 40 — на 1,37%, до 6125,10 пункта, немецкий DAX — на 0,97%, до 12834,96 пункта.

На прошлой неделе в пятницу председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что для возвращения инфляции к целевому показателю в 2% будут использоваться жесткие монетарные методы, такие как повышение ключевой ставки. По данным CME Group, 68,5% аналитиков прогнозируют повышение на 75 базисных пунктов в сентябре.

"Летняя эйфория продолжает покидать фондовые рынки, поскольку инвесторы действуют более осторожно, беспокоясь о последствиях быстрого повышения процентных ставок", — сказала агентству Блумберг старший аналитик по инвестициям и рынкам в Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).

Пессимизм на рынках также объясняется слабой статистикой из Германии. Ранее во вторник были опубликованы данные по годовой инфляции в стране по итогам августа. По предварительной оценке, она ускорилась до 7,9% в годовом выражении с 7,5% месяцем ранее. Прогнозировалось ускорение до 7,8%.