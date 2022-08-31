МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в среду четвертую сессию подряд по индексу Мосбиржи и пятую — по РТС, локомотивом роста второй день подряд выступили бумаги "Газпрома" (+24,95%), отыгрывавшие дивидендные новости, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 4,05% — до 2400,08 пункта, долларовый РТС — на 3,82%, до 1258,45 пункта.

Индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил максимум с 30 мая (2423,12 пункта), РТС — с 4 июля (1274,03 пункта).

Акции "Газпрома" взлетели на 24,95% до максимума с 30 июня (254,9 рубля) на рекордных также за два месяца объемах (61,1 миллиарда рублей).

РЫНОК ПОШЕЛ ЗА "ГАЗПРОМОМ"

Российский рынок акций в среду торговался в повышательном тренде, ориентируясь на ралли в акциях "Газпрома". Во вторник совет директоров "Газпрома" обсудил вопрос о промежуточных дивидендах и проведении внеочередного собрания акционеров.

Оно пройдет 30 сентября в заочной форме, совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие в 51,03 рубля на акцию. В итоге цена акций в среду проскочила по инерции уровень около 250 рублей (204 рубля на закрытие вторника плюс дивиденды) и доходила до 275,96 рубля – максимума с 30 июня. Однако к закрытию сессии вернулась на "дивидендный" уровень (254,9 рубля).

При этом участники торгов игнорировали падение рынка нефти. Так, баррель сорта Brent вечером падал на 1,2%, до 96,7 доллара. Впрочем, вечером падение несколько замедлилось – против 5-процентного обвала днем.

Минэнерго США зафиксировало падение на прошлой неделе запасов нефти на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 418,3 миллиона баррелей.

В лидерах роста цены на Московской бирже оказались также бумаги ММК (+3,4%), "Газпром нефти" (+3,3%), "Алросы" (+3,2%), Сбербанка (+3,2%). Упали в цене акции ТМК (-2,3%), расписки ЦИАНа (-1,4%), акции "Совкомфлота" (-1,7%), бумаги ИСКЧ (-1,5%).

ПРОГНОЗЫ

Во второй половине недели индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше отметки 2400 пунктов, рассчитывает Владимир Лящук из Промсвязьбанка.

"Ожидания высоких дивидендов "Газпрома", а также возможные дивиденды "Роснефти", "Лукойла" продолжат оказывать поддержку рынку. Лучше рынка может оказаться нефтегазовый сектор", — считает он.

В краткосрочной перспективе, вероятно, развернется борьба за уровни выше 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". В то же время не исключены кратковременные волны фиксации прибыли, а 1 сентября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2320-2420 пунктов, оценивает он.

"В сентябре мы ожидаем умеренного роста на российском рынке. Поддержку могут оказать постепенное ослабление рубля, снижение Банком России ключевой ставки, переток части средств с депозитов, которые открывались на полгода в марте под высокие ставки, а также сохранение высоких цен на нефть и газ и относительная изолированность от негатива на мировых площадках", — говорит Бахтин.