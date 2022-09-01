МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Изменения в порядок тестирования неквалифицированных инвесторов вступают в силу с 1 сентября в России — вводится ротация вопросов на знание финансовых инструментов при пересдаче теста. Инвестор предупредил, когда наступит момент уносить ноги с биржи

Инвесторы по-прежнему будут отвечать на четыре вопроса о сложном финансовом инструменте, с которым хотят совершить сделку, но выбираться эти вопросы будут случайным образом из базы, насчитывающей восемь вопросов. В каждой комбинации инвестор будет отвечать на вопросы разной категории сложности.

Меняется с 1 сентября только то, что вводится ротация этих вопросов, что нужно для большей осмысленности пересдачи теста, если инвестор не пройдет его с первого раза. Изменения позволят снизить вероятность прохождения теста путем перебора вариантов ответов.

"Мы планируем увеличить число вопросов для проверки знаний, учитывать в результатах тестирования опыт работы инвестора с данным инструментом, идентифицировать инвестора при тестировании. Все это должно сделать тестирование полноценным механизмом проверки готовности инвестора работать с конкретным видом сложных инструментов", — рассказали РИА Новости в Банке России.

"Первые изменения (введение ротации вопросов при пересдаче теста) заработают с 1 сентября, над остальными изменениями мы еще работаем, о сроках говорить преждевременно", — добавили в ЦБ.