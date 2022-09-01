МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Московская биржа планирует с 12 сентября возобновить вечернюю сессию на фондовом рынке, а также утренние торги на срочном и валютном рынках, следует из сообщения торговой площадки. Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 60,23 рубля

"12 сентября 2022 года Московская биржа планирует возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках. Таким образом, на валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов, на рынках акций и облигаций — 14 часов, на срочном рынке —15 часов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что расширение времени торгов предоставит всем группам инвесторов дополнительные возможности для операций на рынках Московской биржи. На фондовом рынке с 12 сентября торги будут проводиться с 9:50 до 23:50, а на срочном рынке — с 9:00 до 23:50.

На рынке акций на вечерней сессии станут доступны 46 акций, в том числе акции из индекса Мосбиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК, уточняется в сообщении. Позднее планируется возобновление торгов паями биржевых фондов. На долговом рынке в вечерние часы на основной сессии будут доступны ОФЗ и суверенные еврооблигации Российской Федерации, а также сделки РПС и РПС с ЦК и сбор заявок на размещение облигаций.