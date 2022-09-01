Мосбиржа планирует возобновить вечернюю сессию на фондовом рынке с 12 сентября
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Московская биржа планирует с 12 сентября возобновить вечернюю сессию на фондовом рынке, а также утренние торги на срочном и валютном рынках, следует из сообщения торговой площадки.
"12 сентября 2022 года Московская биржа планирует возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках. Таким образом, на валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов, на рынках акций и облигаций — 14 часов, на срочном рынке —15 часов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что расширение времени торгов предоставит всем группам инвесторов дополнительные возможности для операций на рынках Московской биржи. На фондовом рынке с 12 сентября торги будут проводиться с 9:50 до 23:50, а на срочном рынке — с 9:00 до 23:50.
На рынке акций на вечерней сессии станут доступны 46 акций, в том числе акции из индекса Мосбиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК, уточняется в сообщении. Позднее планируется возобновление торгов паями биржевых фондов. На долговом рынке в вечерние часы на основной сессии будут доступны ОФЗ и суверенные еврооблигации Российской Федерации, а также сделки РПС и РПС с ЦК и сбор заявок на размещение облигаций.
https://1prime.ru/Financial_market/20220901/837954893.html