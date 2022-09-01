МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы начали сентябрь на мрачной ноте, так как слабые данные по производственной активности в Европе и Азии усилили опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики, сообщило агентство Reuters. Аналитики заявили, что экспортные поставки СПГ из США в августе выросли

Рост стоимости заимствования, высокая инфляция, последствия конфликта на Украине и китайские карантинные ограничения привели к снижению производственной активности в Германии, Великобритании, Японии и Китае, хотя появились и признаки ослабления давления на затраты.

В США в 14.00 по Гринвичу будет опубликован отчет Института управления поставками. Ожидается, что производственная активность снизилась в прошлом месяце до 52,0 с 52,8 в июле, что станет самым низким показателем с июня 2020 года.

В 12.30 по Гринвичу ожидается выход данных по еженедельным заявкам на пособие по безработице.

На предыдущей сессии основные индексы Уолл-стрит закрепили свои самые слабые августовские показатели за последние семь лет. Инвесторы беспокоились о том, насколько и как долго Федеральная резервная система будет повышать процентные ставки. СМИ: США ограничили экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай

Базовый индекс S&P 500 упал на 8,6% с момента достижения четырехмесячного максимума в августе, причем значительная часть потерь была вызвана заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла о повышении процентных ставок.

Денежные рынки прогнозируют 73,1%-ную вероятность третьего подряд повышения ставок на 75 базисных пунктов в сентябре и ожидают, что в марте 2023 года ставки достигнут пика в 3,9%.

Фьючерсы e-mini на индекс Dow снизились на 177 пунктов, или 0,56%, на индекс S&P 500 — на 28 пунктов, или 0,71%, а на Nasdaq 100 — на 132,25 пункта, или 1,08%.

Акции Nvidia Corp упали на премаркете на 5,6% после того, как американские чиновники потребовали от разработчика чипов прекратить экспорт в Китай двух лучших вычислительных чипов для работы над искусственным интеллектом.

Акции Advanced Micro Devices Inc упали на 3,7% после того, как ей было также приказано прекратить экспорт в Китай ее лучшего чипа для задач, связанных с искусственным интеллектом.