МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Растущие ожидания инвесторов относительно повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США ускоряют падение стоимости золота, заявил РИА Новости кандидат экономических наук Леонид Хазанов. Reuters: в ФРС США вернулись к теме повышения ставок

Стоимость золота ранее в четверг на бирже Comex опустилась ниже 1700 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 21 июля.

"Спад цены на золото на Comex, по всей видимости, связан с растущими ожиданиями спекулянтов и инвесторов по поводу подъема учетной ставки Федеральной резервной системой США, решение о которой может быть принято на ее ближайшем заседании, намеченном на сентябрь", — сказал Хазанов.

По его словам, рост ставки может привести к повышению доходности по государственным облигациям США. "В подобных условиях инвесторы предпочитают пока не вкладываться в золото, тем самым заставляя его дешеветь", — добавил он.

Эксперт отметил, проявляющиеся признаки рецессии в экономике могут побудить инвесторов инвестировать в золото, что может спровоцировать рост этого актива.