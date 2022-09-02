Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в ожидании макростатистики из США
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показывают единой динамики в ожидании статданных из США, которые могут подсказать дальнейшее направление монетарной политики Федеральной резервной системы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,28%, до 3193,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 2094,19 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,65%, до 19470 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,01%, до 6845 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,22%, до 2419,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,36%, до 27643,5 пункта.
На азиатских фондовых биржах в пятницу наблюдается разнонаправленная динамика, инвесторы ожидают публикацию статистики по безработице в США, так как эти данные могут повлиять на планы Федрезерва по повышению процентных ставок для снижения растущей инфляции. Аналитики полагают, что безработица в стране осталась на уровне июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 300 тысяч.
"Если данные покажут, что в августе было создано более 300 тысяч рабочих мест, это, вероятно, еще больше укрепит позицию в пользу повышения ставки на 0,75 процентного пункта на заседании ФРС в этом месяце", — заявил агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Йеап Джун Ронг (Yeap Jun Rong).
https://1prime.ru/Financial_market/20220902/837968372.html