МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показывают единой динамики в ожидании статданных из США, которые могут подсказать дальнейшее направление монетарной политики Федеральной резервной системы, свидетельствуют данные торгов. СМИ: США ограничили экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,28%, до 3193,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 2094,19 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,65%, до 19470 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,01%, до 6845 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,22%, до 2419,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,36%, до 27643,5 пункта.

На азиатских фондовых биржах в пятницу наблюдается разнонаправленная динамика, инвесторы ожидают публикацию статистики по безработице в США, так как эти данные могут повлиять на планы Федрезерва по повышению процентных ставок для снижения растущей инфляции. Аналитики полагают, что безработица в стране осталась на уровне июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 300 тысяч.

"Если данные покажут, что в августе было создано более 300 тысяч рабочих мест, это, вероятно, еще больше укрепит позицию в пользу повышения ставки на 0,75 процентного пункта на заседании ФРС в этом месяце", — заявил агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Йеап Джун Ронг (Yeap Jun Rong).