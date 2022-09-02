События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 сентября
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 2 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (июль)
|6,2 млрд евро
|5,4 млрд евро (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|3,2 тыс
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (август)
|5,2%
|5,3%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (август)
|0,5%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август)
|528 тыс
|300 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (август)
|62,1%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (август)
|471 тыс
|300 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (август)
|3,5%
|3,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Производительность труда (кв/кв) (2кв2022)
|-0,5%
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (июль)
|2%
|0,2%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|605
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|765
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-28 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|246,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|125,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|38 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-262,3 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-60 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-38,8 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-2,4 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-44,1 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за август 2022
|RUB
|Газпром нефть — СД (заключение допссоглашения к договору займа с ООО Газпромнефть — КC)
https://1prime.ru/Financial_market/20220902/837969195.html