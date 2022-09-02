МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 2 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (июль) 6,2 млрд евро 5,4 млрд евро (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 3,2 тыс  
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (август) 5,2% 5,3%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (август) 0,5% 0,4%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август) 528 тыс 300 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (август) 62,1%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (август) 471 тыс 300 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (август) 3,5% 3,5%
15:30 CAD Канада — Производительность труда (кв/кв) (2кв2022) -0,5%  
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (июль) 2% 0,2%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 605  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 765  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -28 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 246,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 125,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 38 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -262,3 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -60 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -38,8 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -2,4 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -44,1 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за август 2022    
  RUB Газпром нефть — СД (заключение допссоглашения к договору займа с ООО Газпромнефть — КC)    