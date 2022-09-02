МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу восстанавливаются после значительного снижения в течение предыдущих нескольких торговых сессий, следует из данных торгов. В Европе допустили утверждение лимита цен на российскую нефть в пятницу

По состоянию на 11.22 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,65%, до 7198,55 пункта, французский CAC 40 — на 0,8%, до 6082,48 пункта, немецкий DAX — на 1,32%, до 12797,59 пункта.

В последний рабочий день недели фондовые индексы коррекционно растут в попытках преодолеть длительную череду снижения. Так, британский индекс опустился на 4,5% за предыдущие четыре торговые сессии, французский — на 5,6% за шесть торговых дней, а немецкий — на 2,5% за предыдущие два дня снижения.

Такому пессимизму на рынках способствовал ряд факторов, главным из которых были ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Кроме того, инвесторы оценивают данные по потребительским ценам в еврозоне, согласно которым годовая инфляция ускорилась в августе до нового рекорда в 9,1% с 8,9% месяцем ранее.

Росту котировок в пятницу также способствовали статданные по Германии. Так, профицит торгового баланса страны в июле составил 5,4 миллиарда евро при прогнозе в 4,8 миллиарда.