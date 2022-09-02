МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растёт, в лидерах – бумаги "Роснефти", "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", при этом акции "Лукойла" теряют в стоимости, корректируясь после взлета накануне, следует из данных Московской биржи. "Газпром" ставит рекорды: меньше газа — больше денег

Индекс Мосбиржи к 12.02 мск растет на 0,3%, до 2453,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,22%, до 1282,31 пункта.

Акции "Лукойла" дешевеют на 2,27%, а в начале торгов они максимально теряли 3,5%. Коррекция происходит после сильного роста котировок в четверг — почти на 11% по итогам закрытия торгов. Цены акций "Роснефти" растут на 2,81% — до 384 рублей — и максимально поднимались на 4,4%, до 389,95 рубля, максимума с 1 июля. Также сильно дорожают акции "Газпром нефти" — на 3,2%, "взлетели" бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 4,13%, его обыкновенные акции – на 7,95%).

"Позитивная динамики в котировках "Роснефти" связана с общим оптимистичным настроением по российскому нефтегазовому сектору. Участники торгов ожидают выхода финансового отчёта по результатам первого полугодия 2022 года и рекомендации совета директоров относительно промежуточных дивидендов", — прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег компании "Алор брокер" Павел Веревкин. Объем торгов иностранными акциями на "СПБ бирже" вырос в августе

История с промежуточными дивидендами "Газпрома" стала значительным драйвером роста как для "Роснефти", так и "Лукойла", а акции "Сургутнефтегаза" оказались просто за компанию — это бумаги для крупных спекулянтов, добавил он.

"Новостей нет. Я не исключаю, что идет какая-нибудь информационная кампания, направленная на активизацию покупок. Действительно, компании нефтегазового сектора могли получить большую прибыль в первом полугодии, но из этого не следует то, что они выплатят промежуточные дивиденды. На мой взгляд, рост котировок акций этих компаний продолжится после того, как цена на нефть поднимется выше 100 долларов за баррель", — высказал свою версию агентству заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.