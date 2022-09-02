МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются в ожидании сданных о безработице и рабочих местах в стране, следует из данных торгов. Названы условия, при которых доллар к концу года будет стоить 80 рублей

По состоянию на 13.35 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,02%, до 31655 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,25%, до 12258,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 3964,25 пункта.

Внимание инвесторов сегодня будет обращено на данные рынка труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране сохранилась на уровне июля в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 300 тысяч за месяц.

"Сегодня все внимание будет приковано к отчету о рынке труда США за август, который, вероятно, предполагает, что условия остаются слишком жесткими для политики ФРС", — сказала порталу Market Watch экономист Daiwa Capital Markets Europe Эмили Николь (Emily Nicol).