МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-августа 2022 года упал на 55,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,41 тонны, по серебру – вырос на 53,8%, до 40,8 тонны, сообщает Московская биржа. СМИ: нефть с "Сахалина — 2" не подпадает под ограничения цен

В денежном выражении на Московской бирже в январе-августе 2022 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 66,4 миллиарда рублей, против 159,7 миллиарда рублей в январе-августе годом ранее, в том числе объем торгов в августе 2022 года составил 3,5 тонны золотом, и 9,6 тонны серебром (на 400 миллионов рублей).

В прошлом году на Московской бирже было заключено сделок с золотом (48,5 тонны; рост в 3,8 раза) и серебром (40,2 тонны; +30,8%) на общую сумму 209,2 миллиарда рублей, против 56,105 миллиарда рублей в 2020 году. В 2019 году было заключено сделок с золотом и серебром на 39,3 миллиарда рублей. В 2018 году — на 102 миллиарда рублей. В 2017 году — на сумму более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.