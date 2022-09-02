МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Тенденция снижения цен на цветные металлы будет продолжаться ближайшие недели на фоне ужесточения денежно-кредитной политики США и ухудшения ситуации с COVID-19, заявил РИА Новости кандидат экономических наук Леонид Хазанов. Эксперт заявил об удешевлении золота в ожидании ставки ФРС США

Во втором квартале 2022 года цены на цветные металлы упали на 24% и достигли уровня марта 2021 года, а стоимость алюминия в сентябре на Лондонской бирже металлов опустилась ниже 2,3 тысячи долларов за тонну, что является минимум с апреля прошлого года.

"Первая причина – процесс ужесточения денежно-кредитной политики, проводимой Федеральной резервной системой США и центральными банками ряда государств… Второй фактор – это ситуация в глобальном автопроме, который очень медленными темпами восстанавливается после глобального кризиса полупроводников", — сказал Хазанов, отвечая на вопрос о причинах падения цен на цветные металлы.

Он отметил, что темпа восстановления автопрома недостаточно, поэтому производство электромобилей, в которых используются цветные металлы, например, медь, литий, никель, развивается, но по ряду предприятий "не так уж быстро, как ожидалось ранее".

Эксперт отметил, что на стоимость может также влиять ситуация с COVID-19. "Идет новая волна в Китае: какие-то города открываются, какие-то – закрываются. Китай у нас вообще один из крупнейших потребителей цветных металлов. Объемы их импорта в эту страну очень сильно влияют на мировые цены", — пояснил он.

Также на снижение цен может влиять ситуация на мировом энергетическом рынке и санкции в отношении России. "Есть ожидания, опасения, что наша глобальная экономка проваливается в сильнейший кризис, который может быть и помощнее кризиса 2008 года, поэтому сейчас вкладываться в сырьевые товары, в частности цветные металлы, не выгодно", — добавил эксперт.

"Тенденция снижения цен на цветные металлы будет продолжаться ближайшие недели", — заключил Хазанов.