МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам пятницы уверенно подрос на 1,05% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Эксперт предрек удешевление цветных металлов из-за ужесточения политики ФРС

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,05%, до 2471,45 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1284,53 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 8,93%, РТС — на 8,57%, также следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск рос на 27 копеек, до 60,58 рубля, курс евро — на 84 копейки, до 60,74 рубля.