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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220902/837979669.html
Российский рынок акции по итогам пятницы вырос на 1,05%
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Российский рынок акций по итогам пятницы уверенно подрос на 1,05% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на... ПРАЙМ, 02.09.2022
акции, рынки, новости, мосбиржа, рынок акций рф, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам пятницы уверенно подрос на 1,05% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,05%, до 2471,45 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1284,53 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 8,93%, РТС — на 8,57%, также следует из динамики торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск рос на 27 копеек, до 60,58 рубля, курс евро — на 84 копейки, до 60,74 рубля.