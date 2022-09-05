МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара к мировым валютам обновил 20-летний максимум

По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite символически растет на 0,1%, до 3189,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,33%, до 2082,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,38%, до 19,183 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,2%, до 6842,3 пункта, японский Nikkei 225 снижается на 0,03%, до 27642,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,25%, до 2403,08 пункта.

В понедельник индексы АТР в основном снижаются, перенимая динамику американских рынков, которые закрыли торги пятницы в диапазоне 1-1,3%, чему способствовала статистика по безработице в США. В августе уровень безработицы в стране вырос до 3,7% с уровня июля в 3,5%, хотя аналитики ожидали сохранения показателя. Так, данные по безработице усилили опасения о повышении ставки Федрезервом США.

"Азиатские торги могут быть приглушенными или пониженными после неудачной попытки Уолл-стрит подняться после выхода отчета о занятости", — заявил агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Йеап Джун Ронг (Yeap Jun Rong).