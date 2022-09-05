МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День труда — выходной на Нью-Йоркской фондовой бирже    
  CAD Канада — День труда — выходной на Фондовой бирже Торонто    
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 50,2 49,5 (факт)
4:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (2кв2022) 9,8% 7,6% (факт)
4:30 AUD Австралия — Объем розничных продаж (м/м) 0,2% 1,3% (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (август) 55,5 55 (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 53,8 52,9
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 48,4 48,3
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 51 51
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 48,2 48,2
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (август) 49,2 49,2
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 50,2 50,2
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (август) 52,1 50,9
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 52,5 52,5
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июль) -1,2% 0,4%
13:00 USD США — Заседание ОПЕК    
18:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (август) 54,7 49,9
  RUB Группа Мать и дитя — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022    
  RUB РуссНефть — ВОСА (реестр закрыт 12.08.2022, в заочной форме, о внесении изменений в Устав ПАО)    
  RUB НОВАТЭК — закрытие реестра для участия в ВОСА (28.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 09.10.2022) 27,67 (1П2021) + 43,77 (фин) — див-д 2021 45 (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB РУСАЛ — СД (обсуждение ВОСА 30.09.2022)    