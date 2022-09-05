МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Мосбиржа с 10.50 мск временно приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, причины уточняются, говорится в сообщении торговой площадки. Доллар на Мосбирже завершил торги пятницы ростом до 60,58 рубля

"В 10:50 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за причиненные неудобства", — сообщила биржа минутами ранее.

На момент остановки торгов доллар был на уровне 60,9 рубля, евро — 60,36 рубля, юань — 8,78 рубля.