МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Мосбиржа возобновила с 12.15 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов после их приостановки, следует из данных торгов. Мосбиржа объяснила приостановку торгов валютой и металлами

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов были приостановлены с 10.50 мск в связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.23 мск растет на 69 копеек, до 61,27 рубля, евро — снижается на 23 копейки, до 60,61 рубля, при этом юань растет на 4 копейки, до 8,84 рубля.

Последний раз торги на валютном рынке и рынке драгметаллов Московская биржа приостанавливала по техническим причинам 30 июля 2018 года.