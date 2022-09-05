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https://1prime.ru/Financial_market/20220905/838002760.html
Мосбиржа возобновила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов
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Мосбиржа возобновила с 12.15 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов после их приостановки, следует из данных торгов. Торги на валютном рынке и рынке драгоценных... ПРАЙМ, 05.09.2022
рынки, новости, мосбиржа, валюта, драгметаллы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Мосбиржа возобновила с 12.15 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов после их приостановки, следует из данных торгов.
Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов были приостановлены с 10.50 мск в связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.23 мск растет на 69 копеек, до 61,27 рубля, евро — снижается на 23 копейки, до 60,61 рубля, при этом юань растет на 4 копейки, до 8,84 рубля.
Последний раз торги на валютном рынке и рынке драгметаллов Московская биржа приостанавливала по техническим причинам 30 июля 2018 года.