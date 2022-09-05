МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник заметно снижаются после остановки газопровода "Северный поток" на неопределенный срок, особенно сильно падает немецкий индекс, на 2,5%, поскольку Германия — одна из самых зависимых от поставок газа из России страна Европы, следует из данных торгов. Индекс экономических ожиданий в еврозоне упал до минимума с 2008 года

По состоянию на 12.33 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,77%, до 7224,6 пункта, французский CAC 40 — на 1,75%, до 6059,15 пункта, немецкий DAX — на 2,48%, до 12728,2 пункта.

"Северный поток" 3 сентября не вышел из трехдневного планового ремонта, как ожидалось ранее. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате. Немецкая Siemens на это заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Но после "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.

Таким образом, акции энергетических компаний особенно заметно падают. Так, бумаги немецкой Uniper дешевеют почти на 11%, в ходе торгов опускаясь ниже 5 евро за акцию — абсолютного минимума. Кроме того, акции немецкой RWE дешевеют на 3,16%. Песков заявил, что в приостановке Северного потока виноват Запад

Также инвесторы обратили внимание на статданные еврозоны. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг, по окончательной оценке, в августе сократился не до 49,2 пункта (по первоначальной оценке), а до 48,9 пункта с 49,9 пункта в июле. Кроме того, объем розничных продаж в еврозоне в июле вырос на 0,3% по сравнению с июнем при прогнозе роста на 0,4%.

Пессимизму на рынке также способствовали данные индекса экономических ожиданий в еврозоне, который достиг минус 37 пунктов (с минус 33,8 пункта в августе), и это значение стало самым низким с кризисного 2008 года.