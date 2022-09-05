МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций, несколько раз менявший направление в ходе торгов понедельника, демонстрирует рост на 0,09% по индексу Мосбиржи при подорожании нефти, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.38 мск растет на 0,09%, до 2473,6 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,07%, до 1285,46 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растет на 1 копейку, достигая 60,59 рубля, евро снижается на 86 копеек, до 59,98 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,5%, до 96,29 доллара за баррель.

"Российский рынок снижался в первой половине дня. Неясные перспективы восстановления работоспособности "Северного потока" крайне негативно отразились на европейских индексах, а через них и на российских акциях. К тому же на графиках индексов сформировалась существенная перекупленность. Активность была относительно высокой", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

"Котировки "Новатэка" (+4,11%) повышаются, следуя за ценами на газ в Европе: сегодня они поднялись на 30%, до 2900 долларов за тысячу кубометров. Стоимость голубого топлива растет из-за остановки газопровода "Северный поток", — поясняет Владимир Чернов из Freedom Finance Global. При этом по состоянию на 16.26 мск биржевые цены на газ в Европе (по индексу TTF) расположились чуть выше 2550 долларов за тысячу кубометров, растут примерно на 15%. Акции "Новатэка" ускорили рост на заявлениях Путина

Дополнительным фактором роста котировок "Новатэка" являются заявления президента России Владимира Путина на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки о позитивных финансовых результатах, которые компания достигнет в этом году.

"Бумаги VK (+3,43%) дорожают на фоне консолидации 100% акций сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club и единой цифровой платформы для ресторанного рынка "Фудплекс", — добавил Чернов.

Елега Кожухова из ИК "Велес Капитал" отмечает, что "Россети" (+4,6%) в понедельник ввели в эксплуатацию подстанцию "Находка" для энергоснабжения промышленности порта и две кабельно-воздушные линии электропередачи в Приморье. Сектор электроэнергетики в целом, который часто растет после повышения других отраслей, в начале недели чувствовал себя лучше рынка, по ее мнению.

В лидерах роста также находятся акции "Русснефти" (+7,67%), ДВМП (+5,43%), Polymetal (+5,68%), "Распадской" (+4,99%), "ФСК ЕЭС" (+4,19%), "Мечела" (+2,83%).

Чернов дополняет, что акции "Газпрома" (-0,78%) дешевеют из-за приостановки работы "Северного потока". По его мнению, этот газопровод не сможет продолжать функционировать в прежнем режиме, что негативно отразится на финансовых результатах компании. Рубль перешел к росту против доллара и усилил его к евро днем в понедельник

Лидерами же снижения стоимости стали акции Сбербанка (-1,84%), "Сургутнефтегаза" (-1,61%), ЦИАН (-1,4%), "Аэрофлота" (-0,97%), расписки TCS Group (-0,85%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"С учетом биржевого выходного в США и отсутствия публикаций важной макростатистики во второй половине дня наиболее вероятным представляется консолидационный сценарий с закрытием индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня и с небольшим снижением по отношению к предыдущей сессии", — сообщает Игорь Додонов из ФГ "Финам".

Чернов в свою очередь считает, что прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2420–2550 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1210–1325 пунктов.