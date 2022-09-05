МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже в августе выросло на 421 тысячу человек и превысило 21,2 миллиона, из них сделки на фондовом рынке совершали более 2,1 миллиона человек, следует из сообщения торговой площадки. Акции "Новатэка" ускорили рост на заявлениях Путина

"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа 2022 года превысило 21,2 миллиона (+421 тысяча за август), ими открыто 35,6 миллиона счетов. В августе 2022 года сделки на фондовом рынке совершали 2,1 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июле составила 76,2%, в объеме торгов облигациями — 26%, на спот-рынке валюты — 26,4%, на срочном рынке — 70,5%.

В августе самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции "Газпрома" (33,9%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (19,8% и 5,6% соответственно), акции "Норникеля" (9,5%), "Лукойла" (8,9%), "Яндекса" (5,3%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,1%), акции "Роснефти" (4,6%), МТС (3,7%) и "Новатэка" (3,7%).

Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в августе достигло 5,6 миллиона. Оборот по ИИС с начала 2022 года составил 1,2 триллиона рублей, в структуре оборота 88,6% составили сделки с акциями, 4% — с облигациями, 7,5% — с биржевыми фондами.

Регионы — лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (621,5 тысячи), Московская область (347,5 тысячи) и Санкт-Петербург (270,6 тысячи). Из остальных регионов лидирующие позиции занимают также Свердловская область (183,7 тысячи счетов), Башкирия (175,9 тысячи счетов) и Краснодарский край (168,4 тысячи счетов).