ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не захотел пропагандировать название американской валюты, выступая на сессии Россия-Вьетнам в рамках ВЭФ, и перевел всё в знакомые россиянам с 1990-х годов условные единицы. Сторчак считает, что у юаня есть возможность стать новой резервной валютой

Между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом еще в 2015 году было заключено соглашение о зоне свободной торговли, отметил Шохин.

"На мой взгляд, то, что торговля активно развивается, этому, безусловно, способствует соглашению о зоне свободной торговли, согласно которому за краткий период предполагалось сократить импортный тариф Вьетнама со странами Евразийского союза — свести до 1% к 2025 году, а с другой стороны — считалось, что мы можем в разы увеличить наш товарооборот, подняв его до 10 миллиардов — я буду так говорить, чтобы не пропагандировать токсичную валюту — до 10 миллиардов условных единиц", — сказал глава РСПП.

Пока у стран товарооборот "7 миллиардов", продолжил он. "Видно, что не все возможности соглашения о зоне свободной торговли реализованы", — добавил Шохин.

Модератором сессии выступил первый заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.