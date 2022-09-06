МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут после заявлений о господдержке экономики в Китае, свидетельствуют данные торгов. СМИ сообщили о намерении США ограничить инвестиции в китайские компании

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 1,01%, до 3232,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,82%, до 2105,27 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,46%, до 19136 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 0,01%, до 6851,8 пункта, южнокорейский KOSPI растет на 0,07%, до 27638 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,1%, до 27646,5 пункта.

Во вторник индексы АТР преимущественно растут, чему способствует заявление чиновников Китая о том, что они планируют усилить поддержку экономики, обремененной коронавирусными ограничениями, спадом в сфере недвижимости и нехваткой электроэнергии.

"Третий квартал — это тот квартал, в котором вы действительно хотите сделать все, чтобы поддержать слабеющую экономику", — прокомментировала ситуацию для агентства Блумберг главный инвестиционный директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону в отделе управления активами клиентов Deutsche Bank Штефани Хольтце-Ен (Stefanie Holtze-Jen), добавив, что это дает надежду на то, что стоимость китайских акций "может измениться к лучшему" в четвертом квартале.

Австралийский индекс при этом почти не меняется, не поддаваясь общему оптимизму, поскольку центробанк Австралии повысил учётную ставку до 2,35% годовых с 1,85%.