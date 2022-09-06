МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Совет директоров "Полюса" рекомендовал не выплачивать годовые дивиденды, после чего котировки компании перешли к снижению после позитивного старта торгов, следует из данных Московской биржи. "Полюс" снизил ориентир ставки купона для облигаций

Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года. Годовое общее собрание акционеров "Полюса" назначено на 30 сентября.

К 12.37 мск бумаги "Полюса" дешевеют на 2,52%, до 8105,5 рублей. На старте торгов акции дорожали на 3,35%. Сразу после новости ценные бумаги компании начали интенсивно терять в цене, которая максимально опускалась на 3,62%, до 8014 рублей.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.