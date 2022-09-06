МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ С 1 ОКТЯБРЯ НАЧНЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ ПРОДАЖУ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН — РЕГУЛЯТОР

БРОКЕРЫ РФ С 1 ЯНВАРЯ 2023 Г НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛНЯТЬ ПОРУЧЕНИЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ПО ПОКУПКЕ БУМАГ ЭМИТЕНТОВ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН — ЦБ

ВВОДИМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОКУПКЕ РЕЗИДЕНТАМИ РФ БУМАГ КОМПАНИЙ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ЗАКРЫТИЕ КОРОТКИХ ПОЗИЦИЙ — ЦБ

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