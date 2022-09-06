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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220906/838018875.html
Центробанк ограничит продажу ценных бумаг неквалифицированным инвесторам
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. ЦБ РФ С 1 ОКТЯБРЯ НАЧНЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ ПРОДАЖУ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН — РЕГУЛЯТОР БРОКЕРЫ РФ С 1 ЯНВАРЯ 2023 Г НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛНЯТЬ... ПРАЙМ, 06.09.2022
акции, рынки, финансы, облигации, новости
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ С 1 ОКТЯБРЯ НАЧНЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ ПРОДАЖУ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН — РЕГУЛЯТОР
БРОКЕРЫ РФ С 1 ЯНВАРЯ 2023 Г НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛНЯТЬ ПОРУЧЕНИЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ПО ПОКУПКЕ БУМАГ ЭМИТЕНТОВ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН — ЦБ
ВВОДИМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОКУПКЕ РЕЗИДЕНТАМИ РФ БУМАГ КОМПАНИЙ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ЗАКРЫТИЕ КОРОТКИХ ПОЗИЦИЙ — ЦБ
Новость дополняется