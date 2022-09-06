МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Московская биржа с 12 сентября предоставит доступ на рынок акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, говорится в сообщении торговой площадки. Акции "СПБ Биржи" падают на семь процентов на решении Банка России

"С 12 сентября 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц", — сообщила биржа.

Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо и репо с центральным контрагентом с акциями и облигациями.

Клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий.

Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже. Для предоставления доступа к торгам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также представить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.

Московская биржа с 15 августа допустила на рынок облигаций нерезидентов из дружественных стран и нерезидентов, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.