МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "Открытие инвестиции" одними из первых среди крупных брокеров с 19 сентября повышает комиссию за биржевую покупку долларов с 2 до 5%, следует из сообщения компании для клиентов и комментария для РИА Новости. Центробанк ограничит продажу ценных бумаг неквалифицированным инвесторам

"С 19 сентября 2022 года "Открытие инвестиции" повышает комиссию с 2 до 5% за покупку долларов на площадках ЕБС (единый брокерский счет), ФР МБ (фондовый рынок Московской биржи), ВР МБ (валютный рынок). Повышение комиссии – мера вынужденная, и обусловлена высокими инфраструктурными рисками", — говорится в сообщении.

"Мы видим повышенные инфраструктурные риски, связанные с обращением и операциями с валютой недружественных стран. По этой причине вводим повышенную комиссию (5%) на покупку долларов, в то время как многие другие брокеры установили комиссию за хранение долларов. Мы считаем, что такое решение (комиссия за покупку, а не за хранение) больше соответствует интересам наших клиентов в текущих условиях", — прокомментировали РИА Новости в "Открытие инвестиции".

В случае ухудшения ситуации возможны ограничения по торговле долларами со стороны внешней инфраструктуры, предупреждает брокер. "Вывод валюты будет возможен только в банк "Открытие". Если у вас нет реквизитов в банке "Открытие", рекомендуем открыть счет и указать эти реквизиты", — говорится в сообщении "Открытие инвестиции".