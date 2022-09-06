МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Создание международной резервной валюты на основе корзины национальных валют государств БРИКС является перспективным направлением, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Володин считает, что глобальная торговая система нуждается в дедолларизации

"Большим потенциалом обладает сотрудничество "пятёрки" в сфере финансов и инвестиций. Хорошим примером практического взаимодействия стали Новый банк развития и Пул условных валютных резервов БРИКС. Они уже доказали свою эффективность, внеся вклад в реализацию многих проектов. И продолжают укреплять свои международные позиции", — сказала политик, выступая на восьмом заседании Парламентского форума БРИКС.

Среди перспективных направлений развития этих финансовых институтов сенатор отметила "инициативы, направленные на укрепление расчётов в национальных валютах, а также на создание международной резервной валюты на основе корзины национальных валют государств "пятёрки".

"Считаю, что вклад в реализацию этих инициатив, полностью соответствующих духу времени, может внести и взаимодействие по парламентской линии", — полагает она.

Спикер напомнила, что вопросы, связанные с переходом на альтернативные доллару валюты и развитие независимых платежных систем, поднимались и в рамках проходящего в эти дни во Владивостоке Восточного экономического форума.

В конце июня президент РФ Владимир Путин сообщал, что прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС.