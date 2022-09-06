МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Банк России планирует в течение полугода завершить работу над уточнениями в законодательство, связанными с ужесточением критериев для признания инвестора квалифицированным, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. Центробанк ограничит продажу ценных бумаг неквалифицированным инвесторам

ЦБ РФ в июле выступил с предложением увеличить минимальную сумму денег и активов на счетах для признания инвестора квалифицированным с 6 до 30 миллионов рублей, отметив, что существующая модель квалификации инвесторов устарела морально и материально.

"Для того чтобы поправить эту норму, нужно внести определенные уточнения в закон. Поэтому работа эта будет происходить не в одну секунду. Я полагаю, что она потребует времени — наверное, в течение полугода мы постараемся ее завершить", — сообщил Мамута во вторник в рамках онлайн инвест-митапа.

"Что мы хотим добиться этой нормой? Мы хотим на самом деле повысить квалификацию через осмысленность. Мы ни в коей мере не мешаем людям квалифицироваться через имущество, если они хотят. Но просто 6 миллионов по нынешним временам — не такая уж большая сумма, и она может быть кредитная, это может быть какое-то имущество, доставшееся в наследство. Его просто потерять, если ты не понимаешь риска сделок, которые ты совершаешь", — добавил он. Центробанк назвал число пострадавших от блокировки активов за границей

ЦБ предлагает учитывать только ликвидные активы. Речь идет о тех активах, которые могут использоваться для расчетов располагаемого имущества. В частности, это могут быть денежные средства, ликвидные ценные бумаги, не являющиеся предметом обременения, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, активы, поступившие на счет по сделкам репо.

Кроме того, ЦБ предложил установить требования к документам, подтверждающим наличие активов, в том числе срок, в течение которого документы являются действительными. В части корректировки критериев для признания инвестора квалифицированным ЦБ предложил исключить высшее экономическое образование как самостоятельный критерий и предусмотреть возможность его использования вместе с другими условиями, в том числе с имущественным цензом, для снижения требований к квалификации.

ЦБ РФ также хочет исключить из законодательства о рынке ценных бумаг привязку получения статуса квалифицированного инвестора только к определенному виду финансового инструмента или перечню инструментов.