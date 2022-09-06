МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Банк России не хочет, чтобы отечественный фондовый рынок превращался в казино, как это было когда-то на "диком-диком Западе", рынок с высокими рисками – это удел квалифицированных инвесторов, сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. Российский рынок акций падает на новостном фоне в ходе торгов вторника

"Мы как как раз не хотим, чтобы фондовый рынок двигался в сторону казино. Он когда-то таким был, на заре, совсем-совсем давно, на диком-диком Западе. Но рынок, похожий на казино – это удел игроков профессиональных, это то, что могут позволить себе квалы, люди с повышенной склонностью к риску: ставить большие ставки и нести большие потери", — отметил Мамута.

"Но это, очевидно, не про 20 миллионов человек, которые вышли на фондовый рынок. У нас нет 20 миллионов игроков, которые пришли на фондовый рынок, для того чтобы заработать чуть больше, чем по депозитам, для того, чтобы попробовать новые виды – условно говоря, вложения денежных средств, чтобы понять, что это в конце концов такое", — сказал он.

Ранее в понедельник Московская биржа сообщила, что число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже в августе выросло на 421 тысячу человек и превысило 21,2 миллиона, из них сделки на фондовом рынке совершали более 2,1 миллиона человек. По оценкам ЦБ, число клиентов брокеров во втором квартале текущего года увеличилось по сравнению с предшествовавшим кварталом на 11% — до 25,6 миллиона.

"То есть многие пришли ради эксперимента. Но такой эксперимент получается – прямо скажем – довольно чувствительный для многих. Но такова природа фондового рынка, что невозможно застраховаться от всех потерь…", — заключил Мамута.