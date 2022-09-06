МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Единые реестры, куда будут внесены российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы, сдавшие тест для допуска к операциям со сложными финансовыми инструментами, могут появиться в 2023 году, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. Мосбиржа с 12 сентября расширит доступ на рынок акций

Он напомнил, что данный вопрос является одним из элементов концепции совершенствования защиты розничных инвесторов, которую ЦБ РФ представил в июле.

"Одним из элементов той концепции совершенствования ситуации на рынке розничных инвесторов как раз является создание единого реестра квалифицированных инвесторов и единого реестра инвесторов, сдавших тест (необходимый для допуска к операциям со сложными финансовыми инструментами — ред.), которые будут пополняться брокерами по мере того, как это будет по сути обновляться в жизни", — сообщил Мамута во вторник в рамках онлайн инвест-митапа.

"Мы сейчас технологическую модель выработали. Я пока все нюансы не могу раскрыть, потому что они еще не до конца положены на бумагу, но технологически как это делать, понятно. Нам нужно будет поправить закон, потому что, для того, чтобы эта система заработала, необходимо организовать так называемое полагание, то есть что один брокер может полагаться на квалификацию и тестирование, которое проведено вторым брокером", — сказал он.

"Мы будем править это в рамках общей реформы закона. Поэтому, надеюсь, что в том же горизонте мы справимся и с этой задачей. В следующем году, если все будет нормально, такой реестр появиться и постепенно будет наполняться", — заключил Мамута.