Мосбиржа предоставила список акций, недоступных для нерезидентов из недружественных стран
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Предварительный список акций, недоступных к торгам на Мосбирже для контролируемых россиянами иностранных компаний (КИК) из недружественных стран, состоит их восьми "голубых фишек", следует из сообщения торговой площадки.
Московская биржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также КИК из недружественных стран.
"Двенадцатого сентября произойдет допуск дружественных нерезидентов к торгам акциями, допуск к сделкам РЕПО/РЕПО с ЦК с акциями и облигациями, а также — допуск КИКов к торгам акциями с техническим ограничением по списку стратегических предприятий", — говорится в сообщении.
Предварительный список ценных бумаг стратегических предприятий, представленный Московской биржей, следующий: акции "Аэрофлота", "Алросы", ФСК ЕЭС, "Совкомфлота", "Газпрома", "Роснефти", ВТБ и префы "Транснефти".
https://1prime.ru/Financial_market/20220906/838024337.html