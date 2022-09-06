МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Предварительный список акций, недоступных к торгам на Мосбирже для контролируемых россиянами иностранных компаний (КИК) из недружественных стран, состоит их восьми "голубых фишек", следует из сообщения торговой площадки. СПБ биржа намерена расширить доступ инвесторам на китайский рынок

Московская биржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также КИК из недружественных стран.

"Двенадцатого сентября произойдет допуск дружественных нерезидентов к торгам акциями, допуск к сделкам РЕПО/РЕПО с ЦК с акциями и облигациями, а также — допуск КИКов к торгам акциями с техническим ограничением по списку стратегических предприятий", — говорится в сообщении.

Предварительный список ценных бумаг стратегических предприятий, представленный Московской биржей, следующий: акции "Аэрофлота", "Алросы", ФСК ЕЭС, "Совкомфлота", "Газпрома", "Роснефти", ВТБ и префы "Транснефти".