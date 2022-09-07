МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Подтянуть Китай и Индию к своей политике "потолка" для цены на российскую нефть — сверхзадача администрации США, хотя вряд ли ей это удастся, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. В Испании прокомментировали введение ЕС потолка цен на российский газ

По его словам, участие Китая в такой схеме совместно со своим главным противником в ущерб России выглядит невероятным. "С чего бы это Пекину усиливать США и G7, которые только и говорят, что будут противостоять Китаю и готовятся к конфликту с ним?" — отметил сенатор.

Он добавил, что и Индия — маловероятный кандидат на участие в такой коалиции, как по политическим причинам — хорошие отношения с Москвой, так и по экономическим — потребность в российской нефти.

"Ведь Россия уже предупредила, что не будет поставлять нефть странам, которые поддержат введение такого потолка. Вряд ли это не понимают в Вашингтоне. Просто делают вид, что не понимают", — заключил Пушков.