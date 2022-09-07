АНКАРА, 7 сен — ПРАЙМ. Центробанк Турции должен поддержать стратегию РФ по пополнению Фонда национального благосостояния за счет турецких лир, это хороший пример диверсификации резервов, между Анкарой и Москвой могут быть заключены своп-соглашения для поддержки рубля и лиры, пишет в среду газета Aydınlık. Чернышенко: Россия ведет переговоры по применению карт "Мир" за рубежом

Минфин России прорабатывает в рамках нового бюджетного правила возможность пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет валют дружественных стран, в частности в юанях, рупиях, турецких лирах и других, сообщал ЦБ в проекте доклада об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

"После замораживания своих резервов на Западе в размере 300 миллиардов долларов, Россия сделала очень важное изменение и приняла политику хранения валют стран, с которыми она торгует, в своих резервах и диверсификации своих резервов вместо хранения их в долларах и евро, что является очень правильным подходом. Мы уже наблюдаем тенденцию к сокращению присутствия доллара в центральных банках по всему миру", — приводит газета слова экономиста Серхата Латифоглу.

По его словам, это подход, который улучшит торговлю России с такими странами, как Китай, Индия и Турция, и подход, который предотвратит захват российских резервов в других странах.

"Очень хорошо, что Турция также определена в число дружественных стран. Инициатива, поддерживающая торговлю в национальных валютах, также очень важна в этом отношении. Россия и Китай уже начали делать это раньше. Они сократили торговлю в долларах с 90% до 40%", — считает эксперт.

Латифоглу отметил, что одной из важнейших проблем Турции является долларизация, страна ведет свою внешнюю торговлю в основном в долларах.

"Также существует тенденция хранить значительную часть своих сбережений в долларах… Когда центральные банки взаимно удерживают местные валюты, торговля в национальных валютах будет поддерживаться и окажет эффект, разрушающий долларизацию. В этом смысле это очень большой вклад. ЦБ Турции также должен поддержать этот шаг, удерживая рубли. Могут быть заключены своп-соглашения. Этот шаг, предпринятый российским Центральным банком, должен быть взят в качестве примера в плане диверсификации резервов", — резюмировал он.