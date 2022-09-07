МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно опускаются, следуя динамике индексов Уолл-стрит, рынки ожидают ужесточения монетарной политики Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов. Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня за 28 лет

По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,01%, до 3 242,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,38%, до 2 121,29 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,73%, до 18 870 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,62%, до 2 370,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,51%, до 6 723,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,9%, до 27 376,5 пункта.

Во вторник основные фондовые индексы США закрылись снижением в пределах 1%, что поддержало уход азиатских трейдеров от риска. Рынки ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США позднее в сентябре вновь поднимет ключевую ставку.

Мировые центробанки склонны к ужесточению монетарной политики и повышению своих ключевых ставок для борьбы с высокой инфляцией. Рост цен при этом в основном связан с ростом стоимости энергоресурсов. Инвесторы опасаются, что ужесточение денежно-кредитной политики в мире может привести к рецессии.

Инвесторы обращают внимание и на макростатистику по региону. Так, экспорт Китая в годовом выражении в августе поднялся на 7,1%, а импорт — на 0,3%. Динамика роста оказалась слабее ожиданий рынков, которые прогнозировали рост экспорта на 12,8%, а импорта — на 1,1%. Рост ВВП Австралии во втором квартале оценен в 0,9% в квартальном выражении при прогнозе роста на 1%, и в 3,6% — в годовом, хотя ожидалось увеличение только на 3,5%.