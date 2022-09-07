Азиатские фондовые индексы в основном снижаются вслед за американскими рынками
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно опускаются, следуя динамике индексов Уолл-стрит, рынки ожидают ужесточения монетарной политики Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,01%, до 3 242,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,38%, до 2 121,29 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,73%, до 18 870 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,62%, до 2 370,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,51%, до 6 723,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,9%, до 27 376,5 пункта.
Во вторник основные фондовые индексы США закрылись снижением в пределах 1%, что поддержало уход азиатских трейдеров от риска. Рынки ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США позднее в сентябре вновь поднимет ключевую ставку.
Мировые центробанки склонны к ужесточению монетарной политики и повышению своих ключевых ставок для борьбы с высокой инфляцией. Рост цен при этом в основном связан с ростом стоимости энергоресурсов. Инвесторы опасаются, что ужесточение денежно-кредитной политики в мире может привести к рецессии.
Инвесторы обращают внимание и на макростатистику по региону. Так, экспорт Китая в годовом выражении в августе поднялся на 7,1%, а импорт — на 0,3%. Динамика роста оказалась слабее ожиданий рынков, которые прогнозировали рост экспорта на 12,8%, а импорта — на 1,1%. Рост ВВП Австралии во втором квартале оценен в 0,9% в квартальном выражении при прогнозе роста на 1%, и в 3,6% — в годовом, хотя ожидалось увеличение только на 3,5%.
https://1prime.ru/Financial_market/20220907/838029550.html