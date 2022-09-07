МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. В среду цены на алюминий снизились до 17-месячного минимума, сообщило агенnство Reuters. Большинство других цветных металлов также торгуются с понижением, поскольку замедление роста мировой экономики ухудшило перспективы спроса и укрепило доллар. Эксперт предрек удешевление цветных металлов из-за ужесточения политики ФРС

В 2022 году доллар демонстрирует самый активный рост с 1981 года, в среду он вырос до 20-летнего максимума, делая металлы, номинированные в долларах, дороже для держателей других валют.

Дальнейшее повышение процентных ставок ФРС США должно оказывать поддержку доллару, считают аналитики.

Цены на мировых фондовых рынках снижаются, поскольку менее благоприятные, чем ожидалось, данные Китая ухудшили и без того слабые прогнозы по росту мировой экономики.

В 10.23 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME торговались с понижением на 0,6%, по 2247,50 доллара за тонну. Ранее котировки достигли минимума с апреля 2021 года на отметке 2243 доллара.

С начала этого года цены на алюминий, применяющийся в транспортной отрасли, упаковочном производстве и строительстве, потеряли 20%.

Предложение алюминия и других металлов ограничено, запасы также находятся на низком уровне. Однако рынок больше сфокусирован на ослаблении спроса и укреплении доллара, отметил независимый аналитики Робин Бхар.

"Если доллар пойдет вверх, металлам будет трудно", — добавил он. Бхар прогнозирует, что цены на алюминий в конце года будут держаться вблизи текущих уровней. FT: европейские металлургические заводы находятся под угрозой закрытия

Увеличение запасов алюминия на складах LME ослабило опасения относительно нехватки предложения. На этом фоне алюминий на рынке спот стал торговаться с дисконтом по сравнению с котировками трехмесячных фьючерсов.

Запасы алюминия на складах LME выросли до 309 500 тонн против 277 050 тонн в понедельник. Тем не менее объем запасов значительно отстает от недавних уровней.

Кроме того, запасы алюминия в японских портах и на складах Шанхайской фьючерсной биржи в последние недели также выросли.

Мировые производители алюминия стали предлагать покупателям в Японии более низкие премии за поставку первичного алюминия, что отражает сокращение спроса, говорят источники.

Между тем трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,2%, по 7667,50 доллара за тонну, цинк подешевел на 1,4%, до 3123 долларов за тонну, никель прибавил 0,3%, до 21 640 долларов за тонну, свинец снизился в цене на 0,5%, до 1884,50 доллара за тонну, а олово упало на 0,5%, до 21 100 долларов за тонну.