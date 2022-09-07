МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Китайский юань в среду продолжил ослабевать против доллара США, приблизившись к психологически важному уровню 7. Снижение национальной валюты Китая происходит, несмотря на осуществленные центральным банком меры, направленные на поддержку юаня. Reuters: американский доллар сокрушил японскую иену

Юань завершил внутреннюю торговую сессию на отметке 6,9715 за доллар, что является самым слабым результатом с августа 2020 года. Оффшорный юань на момент написания статьи торговался по 6,9901.

Сильный доллар и ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США последние месяцы оказывают давление на валюты формирующихся рынков.

Замедление экономики и новые вспышки COVID-19 по всей стране тоже не помогли юаню, а вышедшие в среду данные по внешней торговле Китая оказались намного хуже ожиданий.

И все же Народный банк Китая в среду вновь установил ежедневный фиксинг юаня выше, чем прогнозировали участники рынка. В понедельник центральный банк заявил о намерении сократить требования к обязательным валютным резервам для финансовых институтов.

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,9160 юаня за доллар, что на 64 пункта выше предыдущего фиксинга 6,9096.

Китайский центробанк устанавливает курс выше ожиданий уже 11-ый торговый день подряд. По оценкам Reuters, курс должен был быть установлен на уровне 6,9686.

Трейдеры и аналитики рассматривают сильные фиксинги центрального банка как одно из усилий, направленных на предотвращение резкого падения национальной валюты ниже ключевого уровня.

"Сильный фиксинг сигнализирует о намерении стабилизировать юань, — отмечают аналитики Maybank. — Хотя они и не способствуют существенному снижению пары доллар/юань, эти сигналы со стороны Народного банка Китая, похоже, замедляют ралли этой пары". Китай нарастил экспорт и импорт за восемь месяцев

Тем не менее, на рынке спот и континентальный, и оффшорный юань сползают в сторону ключевой отметки 7 за доллар.

"Власти Китая не оставляют сомнений относительно их решимости в ослаблении понижательного давления на юань", — говорит Хун Го из ANZ.

"Правда, очевидно также, что власти не стремятся защитить какой-то конкретный уровень, поскольку фиксинги все равно устанавливаются ниже на фоне укрепления доллара, — рассказывает он. — Это, скорее, попытка сдержать скорость падения и предотвратить неожиданные резкие скачки".

Го считает, что в случае сохранения понижательного давления на юань центральный банк мог бы ужесточить требования к резервам на валютные риски для форвардных сделок, или увеличить эмиссию векселей в юанях в Гонконге, чтобы держать короткие позиции по оффшорному юаню было дороже.

Некоторые валютные трейдеры отмечают изменение в менталитете корпоративных клиентов на фоне стремительного ослабления юаня.

"Вместо того, чтобы зафиксировать валютную прибыль в юанях, некоторые из них спешат покупать доллары", — рассказывает трейдер одного из китайских банков.