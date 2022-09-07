МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут, инвесторы ожидают публикации "Бежевой книги" Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Курс юаня к доллару продолжает падение

По состоянию на 16.48 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,43%, до 31279,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,85%, до 11654,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,51%, до 3928,7 пункта.

Торги на американских фондовых рынках в среду открылись ростом в преддверии публикации "Бежевой книги" ФРС США, в которой описано состояние экономики страны. Кроме того, в четверг запланировано выступление главы регулятора Джерома Пауэлла. Инвесторы надеются получить подсказки относительно дальнейшего курса монетарной политики ФРС.

Также инвесторы обратили внимание на статданные по дефициту торгового баланса США, который в июле уменьшился на 10,2 миллиарда долларов, или на 12,6%, по сравнению с пересмотренным показателем июня, до 70,65 миллиарда долларов. При этом показатель был несколько хуже прогноза аналитиков.