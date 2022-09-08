МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару несколько снижается в четверг утром, в то время как рынки ожидают решений Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам очередного заседания, свидетельствуют данные торгов. СМИ: Турция и Россия могут заключить своп-соглашения для поддержки валют

По состоянию на 7.34 мск курс евро к доллару опускается до 0,9992 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9999 доллара. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 143,94 иены со 143,70 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,12%, до 109,7 пункта.

Одно из главных событий на валютных рынках сейчас — заседание ЕЦБ, который по итогу объявит свое решение о величине учётной ставки и даст обновленные макроэкономические прогнозы для еврозоны.

Рынки закладывают повышение ставки ЕЦБ до 1,25% с 0,5%. Показатель был повышен в июле, впервые с 2011 года, с нулевого уровня.

Участники торгов также будут следить за выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, Главным образом инвесторы будут ждать сигналов о дальнейшей монетарной политики ввиду высокой инфляции. По данным CME Group, 78% аналитиков закладывают повышение учётной ставки Федрезервом в сентябре также на 0,75 п.п., до 3-3,25% годовых.

Иена при этом продолжает дешеветь к доллару четвертый день подряд, торгуясь у минимальных уровней с августа 1998 года, днем ранее курс доллара к иене преодолел отметку в 145 иен за доллар. При этом, возможно, намечается некоторая коррекция на макроэкономических данных. Так, ВВП страны во втором квартале, по окончательной оценке, увеличился на 0,9% в квартальном выражении, в то время как предварительная оценка предполагала рост на 0,5%.