МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики, в том числе китайские — снижаются, рынки реагируют на ряд факторов, свидетельствуют данные торгов. Reuters: американский доллар сокрушил японскую иену

По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,14%, до 3241,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,57%, до 2111,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,42%, до 18965 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 1,58%, до 6835,9 пункта, Японский Nikkei 225 — на 2,09%, до 28003,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,39%, до 2384,61 пункта.

В четверг утром инвесторы в Азии сосредоточены на ряде факторов. С одной стороны, оптимизму на рынках способствует динамика американских фондовых бирж, заметно поднявшихся в преддверии публикации "Бежевой книги" Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которой описано состояние экономики страны.

Кроме того, рынки реагируют на макроэкономические данные из Японии. ВВП страны в прошлом квартале, по окончательной оценке, увеличился на 3,5% в пересчете на год. Предварительная оценка предполагала показатель на уровне 2,2%. И потому Nikkei 225 прибавляет сейчас более 2%.

В то же время китайские индексы в минусе, чему также способствует макростатистика, которая была опубликованная днем ранее. Экспорт Китая в годовом выражении в августе поднялся на 7,1%, а импорт — на 0,3%, хотя аналитики прогнозировали рост экспорта на 12,8%, а импорта — на 1,1%.

"Экономические условия в регионе по-прежнему будут в центре внимания, поскольку вчерашние данные торгового баланса Китая выявили проблемы как внешнего, так и внутреннего спроса", — сказал порталу Market Watch аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).