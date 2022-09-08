МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. России нужно вернуться к раскрытию информации эмитентами, но с изменениями, чтобы не создавать санкционных рисков для компаний, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина заявила о готовности Центробанка поменять регулирование

"В начале два слова о доверии, потому что я считаю, что это действительно критически важно, и никакие бюджетные инвестиции не компенсируют недостаток доверия. Даже если будут бюджетные инвестиции… будут механизмы гарантий, субсидии, софинансирование — все равно без доверия инвесторов никто своими деньгами рисковать не будет. Доверие критически важно, нам нужно сделать все для того, чтобы его вернуть", — сказала она, выступая на Московской финансовом форуме.

"Говорю слово "вернуть", потому что да, доверие пострадало в результате и санкций, когда у людей оказались замороженные активы. В результате того, что мы во многом закрыли информацию финансовую, инвесторы не могут ориентироваться сейчас, куда вкладывать, потому что эта информация сейчас закрыта, безусловно, предсказуемость дивидендной политики крупнейших наших эмитентов. Это очень важные элементы для того, чтобы инвесторы, наши граждане, бизнес, финансировали структурную перестройку экономики", — также отметила Набиуллина.

"Еще раз — вернуться к раскрытию информации, понятно, с изменениями, чтобы не создавать рисков санкционных, чувствительности, и так далее. И конечно, для того, чтобы вернуть доверие… — придумать механизмы, которые смягчат проблемы замороженных активов у наших людей, которые вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожена", — сказала глава Банка России.