МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рубль перестал быть конвертируемым в текущем году, но он должен вернуть себе этот статус, чтобы стать привлекательной валютой для международных расчетов, сказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в рамках Московского финансового форума. Россия может наращивать государственный долг, заявил Костин

"Наша российская валюта была конвертируемой с 2006 года по 2022-й, сейчас у нас приостановлена по сути конвертируемость российского рубля… Стать привлекательной валютой для расчетов очень трудно, не будучи конвертируемой, ну а еще лучше, чтобы валюта была резервной. Конвертируемых валют в мире всего 22, резервных еще меньше — то есть тех, которые принимаются для расчетов без особых вопросов"", — отметил он.

"Наш экспорт и импорт сейчас больше чем на 50% в долларах оценивается, и еще примерно на 30% в евро. Нам очень сложно заменить это другими валютами, включая и более "мягкие" — и российским рублем, и даже юанем… Я надеюсь, что мы вернемся к конвертируемости, тогда наша внешняя политика должна работать на повышение престижа рубля для международных расчетов", — добавил Кудрин.

РИА Новости выступает информационным партнером форума.