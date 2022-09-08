МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы проявляют осторожный интерес относительно работы нового механизма выплат России по своим суверенным еврооблигациям, но за деньгами пока не приходят, сообщил заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов, выступая на Московском финансовом форуме. Минфин разрешил нерезидентам выкупать заблокированные российские активы

Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.

"Мы пытались создавать эту конструкцию так, чтобы у инвестора при желании была возможность прийти и свои деньги получить. Тот механизм, который мы придумали — отдельный выпустили указ по исполнению обязательств РФ в иностранной валюте — он предполагает использование российской инфраструктуры, российского рубля и российских посредников. Сложности всей этой схемы добавило то, что НРД попал под европейские санкции", — рассказал Максимов.

Минфин в настоящее время напрямую платит российским инвесторам, забрав функцию фискального агента у всех иностранных банков и переведя ее в российскую инфраструктуру, а для иностранцев создал специальный счет, который аккумулирует выплаты министерства, напомнил он.

"Мы обеспечиваем для таких иностранцев индексацию накопленной рублевой массы по курсу на день выплаты. То есть в тот момент, когда иностранец решит, что ему можно прийти, ему будет предоставлена рублевая масса, которая на день выплаты будет соответствовать тому объему валютных обязательств, которая у РФ перед ним имеется. Это не дает никому оснований заявить о том, что какие-то обязательства перед ним не исполнены", — заявил он. Кудрин призвал вернуть рублю статус конвертируемого

По его словам, проблема состоит в том, что санкционным режимом иностранцам по факту запрещено приходить за этими деньгами, то есть им запретили получать деньги от Минфина. "Хотя формально эти ограничения распространяются только на долларовые выплаты, а мы предлагаем рублевые выплаты, но тем не менее они все-равно не приходят пока за этими деньгами", — сказал Максимов.

"Мы надеемся, что рано или поздно этот механизм заработает. Мы сейчас подготовили отдельное разъяснение о порядке работы этого механизма — куда надо обращаться, какой пакет документов собирать, чтобы подтверждать свои права на эти выплаты. Вот это все мы сейчас разослали иностранным контрагентам, чтобы они могли доводить эту информацию до инвесторов", — сказал он.

По его словам, в настоящее время иностранные инвесторы имеют возможность по своему усмотрению, исходя из своего законодательства и ограничений, выбрать контрагента, через которого они все эти действия будут совершать — в РФ или за границей. "Все возможности для этого, на наш взгляд, у него сейчас есть", — сказал Максимов.

"Мы ждем, что рано или поздно они начнут обращаться. Пока есть такой очень осторожный интерес, больше вопросы задают, спрашивают, как это все работает. Я думаю, что рано или поздно они начнут обращаться за деньгами", — добавил он.