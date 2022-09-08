МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Бразильская горнодобывающая компания Vale заявила в среду, что мировой спрос на никель к 2030 году должен вырасти на 44% по сравнению с прогнозируемым в этом году в связи с высоким спросом со стороны производителей батарей для электромобилей. Об этом сообщило агентство Reuters. Reuters: США нарастили импорт никеля из России в марте-июне почти вдвое

"Прогнозируется, что спрос на никель в этом десятилетии будет быстро расти в связи с энергетическим переходом", — говорится в заявлении компании. Там уточняется, что новый прогноз предполагает мировой спрос в 6,2 млн тонн в год.

По оценкам компании, объемы ее собственного производства в среднесрочной перспективе должны составить от 230 000 до 245 000 тонн никеля в год по сравнению с объемом до 190 000 тонн, ожидающимся в 2022 году.

Рост поставок никеля должен произойти в основном за счет Индонезии и Канады, где компания ведет свою деятельность, а также Австралии.

Мировой спрос на медь, которая также используется в автомобильных аккумуляторах и системах возобновляемой энергии, к 2030 году вырастет примерно на 20% и достигнет 37 млн тонн, добавили в Vale.

Среднесрочный прогноз добычи меди компанией составляет от 390 000 до 420 000 тонн в год, в то время как в 2022 году прогнозируется до 285 000 тонн.

В компании не думают, что предложение догонит спрос. Как предполагают в Vale, в среднесрочной и долгосрочной перспективе "структурный дефицит" меди сохранится.

"Повышенный спрос в сочетании с недостатком предложения привлечет значительный интерес во всем секторе", — отметили в Vale.