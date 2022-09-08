МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Частные инвесторы в августе продали акций на российском рынке на 7,9 миллиарда рублей больше, чем купили, против 15,6 миллиарда рублей в июле, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков за август, подготовленном ЦБ России. Международные резервы России снизились ко 2 сентября

"Нетто-позиции по категориям участников остаются небольшими, как и объемы торгов акциями (среднедневные объемы торгов в августе составили 37,2 миллиарда рублей, в июле — 35,3 миллиарда рублей). В августе НФО (за счет собственных средств) выступали основными продавцами акций, общий объем продаж составил 10,5 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

"Так же, как и месяцем ранее, физические лица осуществляли продажи, однако объем их продаж был менее значителен и составил 7,9 миллиарда рублей (в июле — 15,6 миллиарда рублей). Основным покупателем акций вновь выступили НФО в рамках доверительного управления — на сумму 15,3 миллиарда рублей. Остальные категории участников не осуществляли значительных нетто-покупок / продаж на рынке", — подсчитали эксперты ЦБ России.