МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Допуск нерезидентов из дружественных стран к торгам облигациями на Московской бирже существенно не повлиял на динамику доходностей ОФЗ, а объем продаж такими инвесторами составил всего 0,02 миллиарда рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ. Глава ЦБ призвала повысить производительность труда и конкурентоспособность

"Московская биржа 15 августа допустила клиентов – нерезидентов из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентов, конечные бенефициары которых российские юридические и физические лица, к биржевым торгам облигациями. Допуск нерезидентов из дружественных стран значительно не повлиял на динамику доходностей, а их объемы продаж ОФЗ составили всего 0,02 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

В августе на вторичных биржевых торгах ОФЗ не наблюдалось значительных объемов нетто-операций в разрезе категорий участников, отмечают в ЦБ. Основными нетто-продавцами выступали банки, не относящиеся к системно значимым, – их продажи составили 7 миллиардов рублей (в июле они продали ОФЗ на сумму 11,3 миллиарда рублей). Также чистые продажи ОФЗ осуществили физические лица на общую сумму 4 миллиарда рублей, при этом в июле они приобрели ценных бумаг на сумму 17,6 миллиарда рублей.

Системно значимые кредитные организации на рынке ОФЗ совершали разнонаправленные операции купли-продажи, в целом по данной категории участников нетто-покупки составили всего 0,4 миллиарда рублей. Основные покупки совершали некредитные финансовые организации за счет собственных средств (13,3 миллиарда рублей), а за счет доверительного управления – нетто-продажи (5,6 миллиарда рублей). Среднедневной объем торгов в августе сократился до 11,2 миллиарда рублей (в июле – в среднем 16,5 миллиарда рублей).