МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг завершил торги умеренным снижением — на 0,47%, следует из данных Московской биржи. Минфин не отменит НДС для банков на покупку инвестиционных бриллиантов

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов сократился на 0,47%, до 2390,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,48%, до 1237,75 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.52 мск растет на 1 копейку, до 60,8 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 60,52 рубля.