2022-09-08T18:56:51+03:00
2022-09-08T18:56:51+03:00
2022-09-08T18:56:51+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220908/838059298.html
Российский рынок акций по итогам четверга снизился на 0,5%
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в четверг завершил торги умеренным снижением — на 0,47%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов сократился на 0,47%, до... ПРАЙМ, 08.09.2022
акции, рынки, новости, мосбиржа, россия, рынок акций рф
https://1prime.ru/images/83314/74/833147475.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83314/74/833147475.jpg
https://1prime.ru/images/83314/74/833147474.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83314/74/833147474.jpg
https://1prime.ru/images/83314/74/833147462.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83314/74/833147462.jpg
https://1prime.ru/banks/20220908/838059182.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг завершил торги умеренным снижением — на 0,47%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов сократился на 0,47%, до 2390,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,48%, до 1237,75 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.52 мск растет на 1 копейку, до 60,8 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 60,52 рубля.